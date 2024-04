Pourquoi colle-t-on les timbres à droite ?

Envoyer des lettres est devenu de plus en plus rare avec l’avènement du numérique. Il reste cependant important de savoir comment remplir et affranchir une lettre. L’une des règles est de coller le timbre en haut à droite, mais est-ce vraiment obligatoire ?

C’est un geste du quotidien qui se fait de plus en plus rare. Envoyer une lettre ou une carte postale est désormais une opération très ponctuelle. Les échanges épistolaires ont fait les frais de la révolution numérique. Le phénomène s’est accru durant l’épidémie de covid, spécialement auprès des particuliers. En effet, si des lettres sont encore distribuées chaque année par La Poste, il s’agit essentiellement de courrier professionnel, qui peut exiger cette forme particulière. Seules 3 % des lettres expédiées chaque année concernent les particuliers. Au point d’oublier ou de ne plus apprendre les gestes les plus fondamentaux, comme où coller le timbre ?

Coller le timbre à droite pour des raisons pratiques

Remplir et affranchir une lettre sont des gestes que l’on apprend généralement dès l’enfance. On prend alors le réflexe de coller le timbre dans le coin supérieur droit. Mais pourquoi cette zone spécifique ? On aurait tout à fait pu en envisager une autre. Il s’agit simplement d’une solution d’uniformisation. En effet, le timbre doit être oblitéré, c’est-à-dire qu’un tampon doit être apposé dessus par les services postaux afin de le rendre impropre à un second usage. Ce tampon comporte également la date d’oblitération qui peut faire foi en cas de besoin. Il est par principe appliqué à gauche du timbre. Le placer à droite permet donc de laisser l’espace nécessaire. Certes, on pourrait alors le placer au milieu. Mais avec des millions de courriers à traiter chaque jour, choisir une zone unique permet de faciliter le travail des postiers.

Et si j’ai collé mon timbre à gauche ?

Une maladresse peut arriver à tout le monde. Si vous avez collé votre timbre à gauche, vous pouvez toujours essayer de le retirer, mais vous risquez alors de le déchirer. Le plus simple est encore de le laisser à sa place. En effet, l’emplacement du timbre n’est pas une condition invalidant l’envoi. En principe, votre lettre devrait bien arriver à destination. Il est surtout important d’écrire l’adresse du destinataire lisiblement et au centre de l’enveloppe. Là encore, une erreur n’empêchera pas forcément votre lettre d’arriver, mais risque de la ralentir. Il est en revanche décisif que votre lettre soit suffisamment affranchie. Un timbre permet de poster un courrier de 20 g. C’est généralement suffisant pour envoyer trois feuilles A4 au grammage standard. Au-delà, et si vous n’avez pas de balance suffisamment précise pour connaître avec certitude le poids de la lettre et de l’enveloppe réunies, il vaut mieux ajouter un second timbre.