Pourquoi installer un hôtel à insecte dans son jardin est une très bonne idée

Tout dépend du type d'insectes que vous souhaitez attirer. Les tiges de bambou et les blocs de bois sec et percé sont réputés pour servir d'abri aux osmies (abeilles solitaires) et aux bourdons. Les fagots de tiges à moelle sont idéaux pour les syrphes. Si vous cherchez à héberger des coccinelles et des chrysopes (parfaites pour vous débarrasser des pucerons), misez sur les pommes de pin. Enfin, pour offrir un refuge aux papillons, rien de mieux que les fleurs mellifères, l'herbe, la paille et les gîtes à fentes. Vous pouvez construire vous-même vos hôtels à insectes en superposant les chambres, mais il est tout à fait possible d'en acheter dans les magasins spécialisés. Design et prêt à installer, ils sont pratiques et ajoutent une touche de déco dans votre extérieur.