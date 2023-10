Pourquoi l'élagage est une opération essentielle dans votre jardin ?

Plus l'arbre est âgé, plus l'élagage est espacé. Ainsi, lorsqu'il a plus de vingt ans, vous pouvez l'élaguer tous les dix ans. En revanche, entre dix et vingt ans, il faut tailler tous les cinq ans. En dessous de dix ans, on privilégie un petit élagage régulier tous les deux ans. Il vaut mieux effectuer de légers élagages, surtout si votre arbre est jeune. En effet, une taille est un traumatisme et si vous taillez trop, vous risquez de blesser votre arbre et la plaie peut pourrir. Par ailleurs, la loi oblige les propriétaires d'arbres à les tailler quand ils dépassent deux mètres et il est obligatoire de maintenir une distance de deux mètres par rapport au terrain du voisin.