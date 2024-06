Depuis Marty McFly et "Retour vers le futur" en 1985, la doudoune sans manches a connu un passage à vide. Elle est revenue dans une version plus fine, pratique pour le sport ou pour être glissée sous une veste. Mais portée de manière apparente au bureau, elle est au centre d’un débat assez tranché.

Elle a fait son come-back il y a déjà quelques années. Délaissée après une période faste dans les années 1980, la doudoune est de retour. Les nouvelles technologies permettent de proposer des coupes plus fines qui limitent l’aspect "bibendum". Parmi les produits stars de ces dernières saisons, on trouve la version sans manches, parfois appelée "gilet matelassé". À l’image des Crocs, du pantacourt ou du débardeur pour homme, son port fait débat, surtout lorsqu’elle est apparente.

Le retour de la doudoune sans manches

Le premier usage de la doudoune sans manches est d'être portée sous un autre vêtement. Elle permet de conserver de la chaleur sans pour autant sortir la grosse parka très encombrante et qui fait transpirer dès que le mercure repasse au-dessus de zéro degré. Elle peut par exemple se porter sous un trench. Elle a notamment été adoptée par certains hommes politiques, qui l'arborent sous leur veste de costume. C’est un moyen d’allier le respect des codes vestimentaires au confort. Portée ainsi, la doudoune sans manches ne fait déjà pas l’unanimité. Les puristes soutiennent que c’est justement à cela que sert le gilet dans un costume trois-pièces, plus élégant qu’une doudoune, qui de plus cache la cravate.

Pourquoi une doudoune sans manches ?

L’intérêt de la doudoune sans manches est avant tout pratique. Elle a d’abord été adoptée par certains sportifs. En hiver, elle offre un compromis entre chaleur et aération. De plus, elle offre une plus grande liberté de mouvement au niveau des épaules et des bras. Pratique pour les sports d’intensité faible ou modérée, elle a notamment eu du succès auprès des cavaliers, chasseurs et golfeurs. L’intérêt de ce type de sportifs pour ce vêtement lui vaut sans doute son surnom de vêtement "de droite". Une idée peut-être renforcée par sa popularité auprès des cols blancs. Elle a, en effet, été très rapidement adoptée par le monde de l’entreprise. Par temps frais ou lorsque le chauffage n’est pas activé, elle permet de rester au chaud sans être entravé par une veste. Elle peut aussi être enlevée rapidement et prend peu de place, ce qui en fait un accessoire idéal pour la mi-saison, lorsque les températures peuvent beaucoup varier au cours de la journée.

Quel message envoie la doudoune sans manches ?

En principe, les goûts et les couleurs ne se discutent pas, surtout lorsque l’on s’habille de manière décontractée. Que ce soit pour le sport, une promenade ou profiter des premières belles journées de printemps en terrasse, porter la doudoune sans manches reste un choix personnel. La question se complique plus au bureau, où un certain standing peut être exigé selon le secteur d'activité. À supposer que la doudoune rentre dans la catégorie des vêtements "moches mais pratiques", on peut considérer que ses adeptes projettent une image d’efficacité au détriment de l’apparence. Tandis que ses détracteurs sont plus attachés au respect des codes. Il ne faut pas non plus négliger une troisième possibilité : que vos collègues ne vous jugent pas sur votre tenue.