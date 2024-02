Pourquoi le camembert pourrait disparaître de nos rayons ?

Pour augmenter la production de fromages, les industriels ont appauvri leur diversité de micro-organismes. Une pratique qui pourrait conduire à la disparition de certains fromages, dont le camembert. Dans Bonjour ! La Matinale TF1, Christophe Beaugrand s’intéresse à une étude de chercheurs du CNRS.

Le camembert sera-t-il voué à disparaître des rayons ? Ce n’est pas la première fois que le camembert est en danger. En novembre dernier, c’était la boîte en bois qui avait failli disparaître. En cause, une réglementation européenne qui vise à interdire les emballages non recyclables d’ici à 2030. Christophe Beaugrand revient sur une étude de chercheurs du CNRS sur les raisons de cette potentielle extinction.

Pourquoi ? À cause de l’industrie agroalimentaire et de ses méthodes de production. Les scientifiques rappellent que les fromages hébergent une multitude de micro-organismes aptes à transformer le lait. Or, comme ils sont sélectionnés par les humains, ils « ne sont pas épargnés par les standards de l’industrie agroalimentaire ».

Pour produire des fromages en grande quantité, les industriels ont sélectionné des souches de champignons correspondant aux cahiers des charges qu’ils se sont imposés, le tout pour que les fromages aient « bon goût » et « un bon aspect visuel ». Or, cette « pression de sélection » a appauvri la diversité des micro-organismes ou moisissures, présents dans ces fromages.

Le camembert, « en voie d’extinction »

Dans les années 1950, à cause des moisissures grises et vertes peu appétissantes qui apparaissaient sur la croûte du camembert, les industriels ont décidé d’utiliser la souche P. camemberti albinos lui donnant sa couleur blanche immaculée. Aujourd’hui, il est « très compliqué pour tous les industriels du secteur d’obtenir des spores de P. camemberti en quantité suffisante pour inoculer leur production de fromage normand », fait savoir le CNRS qui parle même d’un fromage « en voie d’extinction ». Problème : à force d’utiliser cette souche de ferment, elle commence à s’épuiser. « Si vous n’avez plus de ferments, vous n’avez plus de camembert ! », rappelle Christophe Beaugrand.

Se tourner vers les producteurs locaux

Des solutions existent pour sauver le camembert, comme utiliser une autre souche proche de P. camemberti, mais cela impliquerait des changements de taille sur le goût, la texture et la couleur. Pour continuer à manger ces types de fromages, il ne reste qu’une solution pour le CNRS : que les consommateurs s’habituent à d’autres goûts et à d’autres visuels.

Mais peut-être faudrait-il également privilégier les camemberts des petits producteurs, striés sur le dessus. Ils utilisent d’autres souches, plus naturelles. Ce seront probablement eux qui sauveront le vrai camembert. Un frein persiste : le prix. 2,89 € pour l’industriel contre 8,60 € pour l’artisanal.