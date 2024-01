Pourquoi le mariage coûte plus cher ? Les explications de Maud Descamps

Vous êtes en train de préparer le grand jour, ce jour où vous allez dire oui à votre moitié. Malheureusement, le mariage aussi est victime de l’inflation. Maud Descamps nous explique pourquoi son coût s’envole dans Bonjour ! La Matinale TF1.

Ce samedi 20 janvier lance le coup d’envoi du Salon du Mariage à Paris. Le coût de l’organisation du jour, considéré par beaucoup de couples comme le plus beau d’une vie, s’envole aussi. Eh oui, le mariage est victime de l’inflation, comme l’explique Maud Descamps dans Bonjour ! La Matinale TF1. En quelques années, le coût moyen d’un mariage a augmenté. Il était de 15 140 euros en 2019, il est passé à 17 100 euros en 202, soit une augmentation d’un peu moins 10 %.

Pourquoi se marier coûte plus cher ?

"Tout a augmenté", annonce la chroniqueuse, « à commencer par la nourriture et le traiteur ». Pourquoi ? L’augmentation du prix de l’énergie est en cause. En effet, les professionnels de la restauration répercutent ces hausses sur les devis et ce sont les futurs couples qui paient la facture. Selon Maud Descamps, cette augmentation peut aller jusqu’à 30 % d’augmentation sur un devis. "Ce couple, à quelques semaines de son mariage, reçoit un nouveau devis du traiteur qui augmente d’un tiers la facture", rapporte la journaliste. Heureusement pour les futurs mariés, ils sont parvenus à dénoncer le contrat. C’est l’occasion de rappeler à tous les couples de toujours prêter attention "aux petites lignes, il ne faut surtout pas que le devis soit indexé à l’inflation". Et de se rappeler que devis "vaut contrat" dès lors qu'il est signé par les deux parties.

Il n’y a pas que le traiteur qui augmente. En effet, le prix des fleurs a également flambé sur un an, mais aussi les locations des salles ou du domaine. Toutefois, bonne nouvelle pour les couples qui comptent se marier cette année ou dans les années à venir : les professionnels, sentant le vent tourner et les budgets se restreindre, vont proposer pour la première fois "des promotions et des prix négociés".

Des différences de coût selon les régions

En fonction des régions choisies pour se dire "oui", le coût du mariage n’est pas le même. C’est dans le sud de la France, du côté du bassin méditerranéen, que le coût moyen par invité est le plus élevé. En effet, en Provence-Alpes-Côte-d'Azur, il est de 244 euros d’après les calculs de Mariages.net. En deuxième position du classement, on retrouve la région Hauts-de-France avec un coût moyen de 192 euros par invité, puis le Centre-Val-de-Loire (184 euros). Dans le bas du tableau, on retrouve la Bretagne, avec un coût moyen de 170 euros, et en neuvième position l’Île-de-France, avec 171 euros.