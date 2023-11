Pourquoi le savon de Marseille peut faire des miracles chez vous ?

Le savon de Marseille existait bien avant l'invention des machines à laver. La légende raconte que l'on faisait déjà sa lessive avec ce produit à l'Antiquité. Redoutable détachant, il nettoie en douceur et respecte les fibres délicates telles que la soie et la laine. Vous pouvez diluer une cuillère à soupe de copeaux de savon (environ 50 g) dans une bassine remplie d'eau chaude et faire tremper votre linge fragile pendant quelques heures. Rincez ensuite délicatement à l'eau claire et faites sécher à l'air libre.

Il est aussi tout à fait possible de fabriquer soi-même sa lessive maison. Pour cela, on fait fondre 20 g de copeaux de savon de Marseille dans un litre d'eau dans une casserole. Quand le mélange est parfaitement liquide, on ajoute une cuillère à soupe de cristaux de soude et une cuillère à soupe de bicarbonate de soude avant de remuer quelques minutes. On retire la décoction du feu et on verse le tout dans une bouteille en verre. Cette recette de grand-mère est très utile pour remédier aux allergies causées par les lessives achetées en grande surface.