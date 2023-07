Pourquoi les Barbie sont-elles intemporelles pour les enfants ?

Si au total, il s’est déjà vendu plus d’un milliard d’exemplaires de Barbie depuis la création de la poupée en 1959, la marque a déjà connu plusieurs zones d’ombre, accusée de sexisme à de nombreuses reprises. Sa réputation entachée, l’archétype de la poupée Barbie, blonde, grande, mince et au ventre plat, ne fait plus l'unanimité depuis des années. En 2016, Mattel décide donc de revoir ses modèles et présente de nouvelles séries de Barbie plus représentatives et inclusives. Désormais, la carnation de la poupée se décline sous 26 couleurs de peau différentes. Les petites filles peuvent choisir des Barbie qui leur ressemblent et partagent la même culture qu’elles, mais aussi la même silhouette ! Ronde, petite, avec moins de poitrine, un peu de ventre… Le critère de beauté de Barbie est revu et la poupée s’ouvre à de nouveaux métiers inspirants. Dans un but de célébrer l’inclusion par le jeu, la marque a même dévoilé en avril 2023 la première Barbie porteuse de trisomie 21. Pour continuer de toucher le cœur des enfants, Mattel n’avait pas d’autre choix que de se renouveler.