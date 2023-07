Pourquoi les crottes de chien étaient-elles blanches dans les années 90 et plus maintenant ?

Ici encore, la réponse est simple : la recherche agroalimentaire a avancé depuis les dernières décennies du XXe siècle et les fabricants de nourriture industrielle tendent de plus en plus à ajuster le taux de calcium aux besoins réels de l'animal, sans surdosage inutile. En effet, les experts se sont rendu compte du faible pouvoir nutritionnel des farines animales de qualité médiocre et de leur impact nocif sur la santé canine. Au contraire, on favorise désormais, du moins dans la nourriture pour chien de moyen et haut de gamme, les produits de meilleure qualité.

Néanmoins, un chien d'aujourd'hui qui fait régulièrement des crottes blanches doit attirer votre attention. Il souffre peut-être d'hypercalcémie liée à une alimentation déséquilibrée. En ajustant sa nourriture quotidienne, le problème devrait disparaître rapidement. Dans le cas contraire, n'hésitez pas à consulter un vétérinaire qui recherchera une autre cause, comme un parasite interne ou une insuffisance hépatique par exemple, afin de soigner votre chien.