Pourquoi les feuilles mortes sont un atout au jardin ?

Avec le froid qui arrive, il est important de protéger les plantes en les paillant. Les feuilles mortes sont utiles et en plus, c'est gratuit. Disposez-les autour de vos plantes. Préférez les feuilles entières et n'hésitez pas à en mettre beaucoup. Les feuilles vont permettre l'air de passer et limite les écarts de température entre le jour et la nuit. Elles limitent l'humidité et donc évitent aux racines de pourrir. Par ailleurs, elles empêchent la pousse des adventices et elles peuvent servir de refuge aux insectes auxiliaires. Enfin, en se décomposant, les feuilles mortes vont apporter des nutriments pour fertiliser le sol.