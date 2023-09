Pourquoi vous allez craquer pour le jardin vertical ?

On n'a pas tous la chance d'avoir un jardin, un grand balcon ou une grande cour. C'est là que le jardin vertical entre en jeu. On joue avec la hauteur et on choisit des plantes qui poussent dans la verticalité pour se créer un véritable mur de plantes. Mère nature vous offre de nombreux végétaux pour orner vos murs : fougères, jasmins, chèvrefeuilles, philodendrons et glycines sont des alliés de taille et sont simples à entretenir. Vous pouvez aussi planter des herbes, mais également des fruits ou des légumes comme les tomates cerise ou encore les fraises.