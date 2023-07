Pourquoi vous devez succomber au nettoyage à la vapeur pour votre intérieur ?

L'un des avantages de la vapeur est de déloger les parasites et d'éliminer les acariens. En effet, la température est si chaude qu'elle détruit ces indésirables responsables de nombreuses allergies. La vapeur s'introduit dans les planchers, les textiles et les meubles et elle permet de purifier l'air et garantir un environnement plus sain, parfait pour les personnes allergiques. En revanche, on évite de l'utiliser sur un matelas, car cela ne fera qu'augmenter l'humidité et les acariens raffolent des endroits humides.