Pourquoi vous ne devriez pas brancher ces appareils sur une multiprise

Lave-linge, sèche-linge et autres gros appareils sont sans aucun doute parmi les dispositifs les plus énergivores de la maison. Ils ne doivent en aucun cas être branchés sur des multiprises, car elles ne sont pas du tout assez puissantes pour leur fournir une quantité nécessaire d'énergie. Vous risquez de provoquer une surcharge et de provoquer un incendie. Pour votre sécurité et celle de votre entourage, on ne tente pas le diable et on branche ces appareils sur une prise murale.