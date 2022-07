Étudiants : les bourses sur critères sociaux revalorisées de 4% à la rentrée universitaire

À compter de la rentrée prochaine, les bourses étudiantes vont être revues à la hausse. En complément de l'aide exceptionnelle de rentrée de 100 euros versée à tous les étudiants boursiers ainsi que tous les bénéficiaires des aides au logement, les bourses sur critères sociaux vont être revalorisées de 4%. Cette revalorisation s'ajoutera à celle de 3,3% décidée lors du précédent quinquennat d'Emmanuel Macron.

Cette mesure vient confirmer l'annonce faite hier par la Première ministre Elisabeth Borne lors de son discours de politique générale. "Nous améliorerons les conditions de vie et d'études de nos jeunes et nous renforcerons l'égalité d'accès et de réussite, en particulier dans le premier cycle universitaire et simplifierons le système de bourses étudiants", avait-elle affirmé, devant les députés de l'Assemblée nationale.

Cette annonce conjoncturelle, effectuée dans le cadre de la forte inflation qui frappe l'Hexagone, fait partie des mesures incluses dans les textes d'urgence sur le pouvoir d'achat présenté ce jeudi 7 juillet en Conseil des ministres. En tout, le coût de cette revalorisation s'élèvera à 34 millions d'euros en 2022 et 83 millions sur l'ensemble de l'année universitaire.