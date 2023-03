"Trimestre anti-inflation" : comment va fonctionner le nouveau dispositif annoncé par le gouvernement ?

Le versement d'un chèque alimentaire aux foyers les plus modestes viendra compléter le dispositif "d'ici à quelques mois". Promesse d'Emmanuel Macron, le chèque alimentaire devait initialement permettre aux foyers modestes d'acheter des produits frais et locaux. Mais face à la complexité du projet, le gouvernement avait jusqu'ici privilégié des mesures alternatives comme le "chèque inflation" ou un fonds de 60 millions d'euros à destination des acteurs de l'aide alimentaire.

La version évoquée par Bruno Le Maire est une "expérimentation", qui "sera lancée par les ministres de l’Agriculture Marc Fesneau et le ministre des Solidarités Jean-Christophe Combe". Elle se fera "sur une base territoriale, sans doute à l'échelle du département, de façon à être au plus près des consommateurs, et au plus près des producteurs agricoles", a détaillé le ministre de l'Économie.