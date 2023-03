Pouvoir d'achat : Carrefour lance son "panier anti-inflation" de 200 produits pendant trois mois

Le gouvernement évoquait l'idée d'un "panier anti-inflation", Carrefour va organiser le sien. Le distributeur va lancer mi-mars son propre panier de 200 produits vendus en moyenne deux euros et "à prix bloqués", annonce son PDG Alexandre Bompard dans un entretien au Journal du dimanche. Cela concerne 100 produits "du quotidien" (lessive, couches pour bébé, pâtes à tartiner, farine, biscuits...) et 100 autres labellisés "sains" (yaourts, œufs, légumes frais, pain, lait ou céréales) avec un Nutri-Score A et B, commercialisés sous les marques Carrefour et Simpl, qui seront vendus "à prix bloqués, du 15 mars au 15 juin", précise le quotidien.

La composition de ce "panier anti-inflation" a été choisie lors de tables rondes avec les clients de l'enseigne, poursuit-il. Il s'affichera dans les linéaires de 5945 magasins Carrefour de France dans une dizaine de jours. "Nous avons trouvé un très bon accord avec le ministre" de l'Économie Bruno Le Maire, explique Alexandre Bompard dans les colonnes du JDD. "Il a décidé de laisser à chacun la liberté de définir les opérations de son choix. Il était essentiel que tous les acteurs puissent s'engager en même temps, mais avec une pleine autonomie d'action. Le résultat en sera d'autant plus puissant."