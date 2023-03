Chèque énergie : pourquoi il arrivera plus tard cette année

Les autorités expliquent ce retard par "une charge de travail exceptionnelle" par rapport aux années précédentes. Il faut dire que pour compenser l'explosion des tarifs de l'énergie auprès des ménages français, l'exécutif a multiplié les aides via, par exemple, le chèque bois, le chèque fioul ou encore le chèque énergie exceptionnel. Or, si l'envoie de ce dernier était automatique, ce n'est pas le cas pour les deux précédents, dont les demandes doivent être effectuées en ligne avant le 30 avril 2023. C'est cette masse de travail supplémentaire qui explique les retards de 2023 et oblige l'Agence de service et de paiement, chargée de la distribution du chèque énergie, à décaler son envoi.