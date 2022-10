Pouvoir d'achat : 5 idées d'aliments à préparer en "cuisson passive"

Cette technique alternative pourrait bien devenir une habitude dans nos cuisines cet hiver. Alors que les prix de l'énergie flambent, la sobriété énergétique se joue jusque dans nos assiettes. La cuisson dite "passive", ou "passive cooking" revient au goût du jour. Cette méthode consiste à laisser cuire un aliment sans énergie, une fois que le contenu de la casserole a été porté à ébullition.

La marque de pâtes Barilla a ainsi publié ce jeudi un "guide des temps de cuisson passive". Le fabricant italien assure que cette méthode ancienne (elle date du 19e siècle) qui induit un temps de cuisson plus long, permet d'économiser "80% d'émissions de CO2, par rapport à la méthode traditionnelle". Une pratique qui, en plus de préserver l'environnement, est la bienvenue dans une période d'inflation et de crise énergétique. Quels autres aliments peuvent être cuits selon cette méthode ? La rédaction de TF1info vous en propose quelques-uns.