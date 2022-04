Pouvoir d'achat : près de 6 Français sur 10 renoncent à acheter des produits d'hygiène

Alors que les prix continuent de flamber, l’Observatoire E.Leclerc des Nouvelles Consommations a sondé le pouvoir d'achat des ménages. Leur constat, publié ce lundi 4 avril, est accablant : 42% des Français, interrogés par Ipsos, déclarent ne pas pouvoir vivre décemment (+3 points par rapport à 2021). Cette augmentation est plus significative chez les jeunes (49%), les ménages touchant entre 15.000 et 24.000 euros par an (50%) et ceux touchant entre 24.000 et 36.000 euros par an (42%).