Fin du trimestre anti-inflation : et maintenant, comment limiter la hausse des prix ?

Afin de contenir la hausse des prix dans les rayons, le gouvernement et la grande distribution avaient lancé en début d'année l'opération "trimestre anti-inflation". Ce dispositif doit désormais s'éteindre, alors que les tarifs de l'alimentaire continuent d'augmenter. Va-t-il être remplacé ?

C'était l'une des grandes annonces du gouvernement au début de l'année 2023. Alors que les prix ne cessaient d'augmenter depuis de nombreux mois, l'exécutif et la grande distribution avaient trouvé un accord, le 6 mars dernier, pour la mise en place d'un "trimestre anti-inflation". L'objectif ? "Mettre en rayon les produits du quotidien à des prix préférentiels pour les consommateurs", via "un effort" des distributeurs "sur leurs marges", selon le gouvernement.

Cette opération, qui avait été prolongée jusqu'à la fin de l'année, va désormais s'arrêter. "L'engagement pris par les distributeurs doit prendre fin à la fin de l'année", confirme le ministère de l'Économie à TF1info ce mardi.

Pourtant, le pouvoir d'achat reste encore une préoccupation des Français, car l'inflation est toujours présente. D'après les dernières données de l'Insee, elle a certes reculé (3,4% sur un an, au plus bas depuis début 2022), mais les produits alimentaires poursuivent leur flambée. Selon la même source, l'alimentation coûte en moyenne 7,6% plus cher qu'il y a un an, une période qui comprend donc le "trimestre anti-inflation".

Les négociations commerciales dans le viseur

Pour le remplacer, aucun nouveau dispositif n'est sur la table. Dans les faits, le gouvernement compte surtout sur la poursuite des efforts des distributeurs. La fin du "trimestre anti-inflation" "n'empêche pas de nouvelles opérations avec des baisses de prix", nous fait savoir Bercy. Simplement, "elles ne sont plus labellisées 'trimestre anti-inflation'". Les distributeurs vont-ils poursuivre les efforts pour protéger le pouvoir d'achat des ménages ? "C'est ce qu'ils ont dit publiquement", répond le ministère.

Une manière pour l'exécutif de renvoyer la balle vers la grande distribution, qui n'a, à ce jour, pas prévu de nouveau mécanisme généralisé : ce sera au bon vouloir de chaque distributeur. "De nombreuses opérations sont toujours en cours et ont encore été récemment annoncées", souligne auprès de TF1info la Fédération du Commerce et de la Distribution. "Elles relèvent de la politique commerciale individuelle de chaque enseigne."

C'est par exemple "le cas d'Auchan", relève Bercy. Le groupe a annoncé début décembre une baisse des prix jusqu'à 25.000 produits selon les magasins, y compris sur l'alimentaire, tandis que la plupart des distributeurs ont mis en place des promotions sur certains produits jusqu'en fin d'année. Reste que la grande distribution attend surtout avec impatience la prochaine échéance : les négociations commerciales avec les fournisseurs, avancées à début 2024. Le moment où les prix dans les rayons se jouent.