Ces produits vous coûteront sans doute plus cher dès vendredi 1ᵉʳ mars

Vendredi 1ᵉʳ mars signe la fin des méga-promotions sur les produits d'hygiène et de soins. L'entrée en vigueur de la loi Descrozaille interdira aux distributeurs de réduire les prix dans ces rayons de plus de 34%.

La grande braderie sur certains produits, c'est fini. À compter de vendredi 1ᵉʳ mars 2024, la loi dite Descrozaille (du nom du député qui a porté le texte) va entrer en vigueur. Si elle modifie à titre expérimental les relations commerciales entre les supermarchés et leurs fournisseurs, elle encadre aussi les promotions pour les produits d'hygiène et de soins.

À partir de vendredi, la grande distribution ne pourra ainsi plus proposer des réductions supérieures à 34% sur les couches, shampoing, cotons, maquillage ou autres rasoirs. En somme, la même règle que pour les produits alimentaires.

"Difficilement compréhensible"

À l'approche de cette date, plusieurs distributeurs ont donc largement cassé les prix. Certains prix des produits des rayons concernés ont ainsi été réduits temporairement de "80%" ou même été "100% remboursés en bon d'achat" selon les enseignes. Des réductions bientôt impossibles, à tel point que Carrefour a surnommé son opération les "promos bientôt interdites".

Une limitation "difficilement compréhensible", regrettait ces derniers jours la Fédération du commerce et de la distribution (FCD) auprès de TF1info. "Cette mesure va encore frapper le pouvoir d'achat des Français les plus en difficulté." La raison ? Protéger les revenus des fabricants de ces produits. Selon, l'Ilec, qui les représente, les supermarchés ayant moins de latitude pour négocier sur les produits alimentaires sont enclins à se rattraper sur ce segment. Or, selon la FCD, "quelques géants industriels du secteur possèdent souvent plus de 70% du marché de ces produits. Cela va accroître leurs marges".

Le gouvernement s'y est pourtant montré défavorable. "Il y a une disposition (de cette loi) à laquelle je suis opposé, c'est celle qui limite les promotions sur les produits d'hygiène", déclarait l'an dernier le ministre de l'Économie, Bruno Le Maire. L'exécutif ne peut toutefois pas empêcher son entrée en vigueur : la mesure est issue d'une proposition de loi venue de l'Assemblée nationale, et non d'un projet de loi gouvernemental. Seuls les parlementaires ont donc la possibilité de la modifier, mais aucun groupe n'avait voté contre ce texte en mars 2023.