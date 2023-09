Alimentaire, carburants : Emmanuel Macron vise les marges des distributeurs

"Il y a une chose sur laquelle on peut agir", ce sont "les marges abusives qui se font sur le raffinage", a-t-il expliqué. "La menace de baisser le seuil de revente à perte a été brandie. On la garde comme une menace. La Première ministre va rassembler tous les acteurs de la filière cette semaine et leur demander de faire à prix coûtant, c'est-à-dire que personne ne fasse de marge, et qu'on ait un système transparent. On l'a sur l'alimentaire, pas assez sur les carburants", a conclu le chef de l'État, rappelant avoir déjà obtenu un effort de la part de TotalEnergies de rester sous le seuil des 2 euros le litre.