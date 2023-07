Haribo, Barilla, Bonduelle.... Les prix de 1000 produits de grandes marques vont baisser

Les prix vont-ils enfin baisser en rayons ? Après des semaines d'intenses négociations, un tour de table initié par le ministère de l'Économie, 39 des 75 géants de l'industrie ont accepté de rogner leurs prix de vente ou de proposer des promotions. Et ce dès ce mois de juillet, rapportent Le Parisien et franceinfo. Selon Bercy, le rabais (ou la remise) s'appliquera sur environ 1000 références de grandes marques (Lesieur, Haribo, Bonduelle, Barilla, Panzani...). Cette baisse de prix, qui s'étalera jusqu'en septembre selon les industriels et en fonction des produits, sera comprise, en moyenne, entre 5 et 7%.

À titre d'exemple, la marque Bonduelle va rogner ses prix de 10%, dans les tout prochains jours, pour trois références de conserves de légumes. Une baisse similaire sera appliquée pour les croquettes et pâtés pour chiens et chats Mars Pectare, qui détient Pedigree, Royal Canin ou Whiskas. Les amateurs de confiseries Haribo, eux, verront leur note à la caisse baisser de 7,5%, quand les huiles Lesieur ou les pâtes Barilla et Panzani coûteront quelques centimes moins chers.