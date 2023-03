Inflation : les prix dans l'alimentation ont-ils réellement bondi de 25% ?

Circana, à la demande du magazine LSA (spécialisé dans la consommation, l'alimentation et le commerce), a réalisé une étude qui porte sur 10 ans, de manière à visualiser l'inflation sur un temps long. Des travaux qui font émerger plusieurs éléments intéressants : tout d'abord, le fait que la hausse des prix des produits de grande consommation et frais libre-service (les PGC-FLS) "ont grimpé de 13% en moyenne et ceux des marques nationales de seulement 7%". L’inflation actuelle "comble la guerre des prix des autres années et remet le marché dans une certaine logique", souligne auprès de LSA une représentante de l'entreprise.

Dans le même temps, on apprend que les prix des MDD, acronyme désignant les produits des "marques de distributeurs", ont eux connu une évolution plus franche. +24% en dix ans. Nous sommes ici proches des 25% évoqués de manière floue par Jordan Bardella. Enfin, la catégorie de produits qui a été le plus touchée par l'inflation est celle des premiers prix, avec +44% de hausse en 10 ans. Des statistiques qui laissent à penser que les catégories sociales les moins favorisées sont celles qui ont le plus pâti des hausses successives.

Il y a quelques jours, TF1info consacrait un article aux produits qui ont connu la plus forte augmentation de leurs tarifs. Dans les supermarchés, la palme revient ainsi au sucre en poudre, aux steaks hachés surgelés, mais aussi aux spaghettis, au beurre gastronomique ou au lait de vache. Outre la hausse des matières premières, cela s'explique aussi par une progression des montants dépensés par les acteurs de l'agro-alimentaire dans les emballages, le transport, ou encore l'énergie.