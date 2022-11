Courses : quels sont les produits touchés par les pires hausses ?

Tout rayon confondu, sept produits sur 10 ont vu leur prix augmenter de plus de 10% entre janvier et novembre 2022. Dans le top 12 des produits les plus touchés, établit par NielsenIQ, on trouve, en première position, la viande, la volaille, les abats et la charcuterie surgelés avec une hausse des prix de +29,34%. L'essuie-tout fait également partie des produits dont les tarifs ont le plus augmenté avec +25,78% devant le papier hygiénique (+20,56%). Suivent les pâtes alimentaires (+20,3%), l'huile (+20,2%) et le beurre, la margarine, la graisse et la crème fraîche (+17,64%).

Avec une hausse des prix de 16,23%, les œufs sont aussi particulièrement touchés par l'inflation, devant les légumes en conserve (+15,54%), la panification industrielle fraîche qui concerne le pain, les viennoiseries ou la pâtisserie industriels (+15,05%) et les aliments pour chats et chiens (+14,65%). Enfin, les plats cuisinés tout prêts surgelés ont connu une hausse de 14,6% et le riz de 14,24%.