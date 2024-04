Le prix du café explose : comment expliquer une telle augmentation ?

Le Robusta, l'une des variétés de café les plus utilisées, a vu son prix s'envoler de 50% en un an. Son cours dépasse ainsi désormais les 3600 euros la tonne, un record depuis 2008. En cause : la sécheresse qui a touché l'Asie du Sud-Est et qui pèse sur la récolte du premier pays exportateur.

Va-t-on devoir adapter le menu de nos petits-déjeuners ? Après les oranges et le cacao, voici que le prix du café flambe à son tour, selon les informations de France Inter. En cause : une forte baisse de la production de robusta, une des variétés les plus utilisées, seule ou mélangée avec de l'arabica, réputée un peu plus amère et puissante et que l'on retrouve dans les expressos et le café soluble.

Si plusieurs facteurs permettent d'expliquer cette tension sur l'offre, l'une des explications est liée au dérèglement climatique.

Trop chaud, trop sec

Alors que l'Asie du Sud-Est a été frappée la sécheresse, le Vietnam, premier exportateur de café robusta, mais aussi l'Indonésie ont battu ces derniers mois des records de chaleur, accompagnés d'un niveau historiquement bas de précipitations. Si le café a besoin d'un temps sec et chaud pour pousser, trop de chaleur et pas assez d'eau nuisent fortement à la récolte. Dans ce contexte, l'association vietnamienne des exportateurs de café estime qu'un cinquième de la production va manquer cette année, soit 400.000 tonnes de Robusta en moins.

Outre ces conditions météorologiques défavorables, la pratique agricole se diversifie, les caféiculteurs vietnamiens développant d’autres cultures (avocat, poivre, durian...) qui limitent la croissance des surfaces dédiées à la seule culture du café. Enfin, les attaques de bateaux par les rebelles Houthis en mer Rouge perturbent également les liaisons entre l'Asie et l'Europe.

Niveau historique

Voilà ce qui fait monter les cours. Sur le marché à terme de Londres, les cours ont augmenté de 50 % sur une année, à 3662 dollars la tonne, son plus haut niveau, selon les données de Bloomberg qui ne remontent que jusqu'à 2008, relayées par Les Echos.

Dans ce contexte, et en attendant que la prochaine récolte vietnamienne de l’automne soit disponible à l’exportation, les industriels qui achètent du Robusta pourraient être tentés de passer à l'Arabica dont la production est, elle, en hausse, et devrait même dépasser la demande, avec des prix qui reculent d'environ 20%.