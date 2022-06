Pouvoir d'achat : l'inflation grimpe à 9,2% en avril dans les pays de l'OCDE

Dans le détail, ce sont les prix de l'alimentation qui ont le plus augmenté, avec une hausse de 11,5% en avril, après 10,0% en mars, note l'OCDE. Outre l'électricité et le gaz, les prix des services ont également accéléré avec une augmentation de 4,4%. Elle atteignait près de 3,9% le mois précédent. Et conséquence, en France, le budget des ménages a explosé. Dans une enquête publiée ce mercredi, l’Observatoire de l'inflation de l'association 60 Millions de consommateurs estime qu'il faudra débourser "en moyenne 90 euros de plus" chaque mois pour "absorber la hausse générale des prix".

Toutefois, la tendance à la hausse a été partiellement compensée par un ralentissement temporaire de la montée des prix de l’énergie, dont les taux fluctuent depuis la guerre en Ukraine, poursuit l'organisation. Ces derniers ont atteint 32,5% en avril, contre 33,7% en mars, soit 1,2 points de pourcentage de moins. De quoi laisser présager une stabilisation ? Difficile à dire.