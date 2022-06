Pouvoir d'achat : le chèque alimentaire devrait concerner 9 millions de ménages

Les contours du chèque alimentaire se dévoilent progressivement. Attendu pour la rentrée, ce dispositif exceptionnel, qui devrait être mis en place via un décret, concernera près de neuf millions de foyers, selon les informations des Échos. La fourchette entre trois et six millions de personnes en qualité de potentiels bénéficiaires, avait auparavant circulé.