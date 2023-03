Inflation : "On va en sortir en juillet-août", prédit Michel-Édouard Leclerc sur LCI

Les ménages français vont-ils enfin pouvoir souffler ? Alors que l'inflation continue de grimper en France, et notamment sur les produits alimentaires, le gouvernement a lancé ces derniers jours un "trimestre anti-inflation" controversé pour lutter contre la hausse des prix. Le principe est simple : à compter du 15 mars, et jusqu'au 15 juin, la grande distribution est invitée à proposer "le prix le plus bas possible" sur une série de produits que les enseignes choisissent.

Un moyen de préserver le pouvoir d'achat des Français, qui aurait pu être évité, estime sur LCI Michel-Édouard Leclerc, le patron du comité stratégique des centres E. Leclerc. "Je reproche aux hommes politiques de ne pas s'être mis en ordre de bataille avec les chefs d'entreprise pour tout renégocier en amont", déplore-t-il (voir vidéo en tête de cet article). "Le politique a fait beaucoup en compensation de l'inflation, qui est moins forte en France qu'en Allemagne par exemple. Mais nous aurions pu gagner deux à trois points d'inflation si nous avions négocié (les prix) en amont."