Pouvoir d'achat : pourquoi le prix de la volaille s'envole

Les industriels de la volaille expliquent que les coûts de production ont littéralement explosé. Pour l'heure, si cela ne se répercute pas encore totalement sur le consommateur, il est probable que la situation reste sous haute tension. Les représentants de la filière expliquent en effet que par rapport à l'été 2021, leurs frais sont près de 40% supérieurs. Des chiffres du ministère de l'Agriculture indiquent que le prix à la sortie de l'abattoir, pour du poulet standard, a connu une hausse de 21,8% sur un an.

Comment expliquer cette situation ? Plusieurs facteurs sont invoqués. Tout d'abord, l'augmentation du coût des céréales, un poste de dépense majeur pour les éleveurs. On parle ici d'un doublement pur et simple des prix, des dépenses incompressibles puisqu'il est impossible de renier sur l'alimentation des bêtes. Le conflit en Ukraine n'arrange évidemment rien, puisqu'il fragilise les importations et a entraîné avec lui une hausse des prix des carburants.