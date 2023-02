Embargo sur le diesel russe : vers une nouvelle hausse des prix à la pompe ?

Ce dimanche 5 février, l'Union européenne franchit une nouvelle étape dans son arsenal de sanctions contre la Russie. En parallèle de ces sanctions économiques, l'UE a décrété un embargo sur les produits pétroliers russes en mai 2022. Après le pétrole brut, en décembre, c'est au tour des produits raffinés de la Russie d'être concerné par cet embargo, dont le gazole (ou diesel) et l'essence.

Concrètement, dès ce dimanche, il est interdit à l'ensemble des acteurs économiques d'acheter un quelconque produit pétrolier à une entreprise russe. Bien qu'attendue depuis des mois, cette décision pourrait venir perturber les pays européens et, notamment, les prix à la pompe. Malgré une forte diminution depuis près d'un an, plus d'un quart des importations de gazole par l'Europe venait toujours de Russie début 2023, selon des données de suivi des pétroliers dans le monde analysées par le spécialiste S&P Global.

Selon plusieurs spécialistes du marché pétrolier, l'embargo européen pourrait ainsi entraîner une hausse des prix à la pompe en Europe. "Une hausse du prix du litre de gazole n'est pas à exclure du fait de la nervosité des marchés", prévenait, en novembre 2022, le président de l'Ufip Énergies et Mobilités, Olivier Gantois. Dans les colonnes de nos confrères d'Auto-Moto, celui-ci estimait, début février, que les "surcoûts" étaient "déjà dans les prix depuis un certain nombre de mois".

En effet, le délai d'application de la mesure européenne a permis à l'industrie pétrolière de se préparer et de trouver des fournisseurs alternatifs. Une procédure qui a pu conduire à des contrats aux tarifs plus élevés, ce qui se répercute donc déjà à la pompe. Enfin, toujours selon le même spécialiste, "le risque de pénurie devrait là aussi être écarté (...), quant au sans-plomb, la France est autosuffisante". Conclusion, bien qu'un impact soit probable au niveau des prix, les hausses devraient rester contenues.