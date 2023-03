Pouvoir d'achat : un "trimestre anti-inflation" jusqu'en juin annoncé par le gouvernement

Le ministre de l'Économie a annoncé, ce lundi 6 mars, le lancement d'un "trimestre anti-inflation", issu d'un accord avec la grande distribution. Ceux-ci se sont engagés à proposer les prix "les plus bas possibles" jusqu'en juin sur une sélection de produits. Ce sera "un dispositif massif, efficace, et protecteur", a indiqué Bruno Le Maire, selon qui "il garantira (...) un niveau de prix le plus bas possible" sur un grand nombre d'articles.