Pratiquer le yoga avec son chien : quels sont les bienfaits du doga ?

Vous pratiquez le yoga ? Pourquoi ne pas faire participer votre compagnon à quatre pattes ? À deux, vous pourrez découvrir le doga (ou pet yoga). Née aux États-Unis au début des années 2000, cette discipline fait de plus en plus d'adeptes parmi les propriétaires de chien, à raison, car on profite alors des bienfaits du yoga et de la présence de l'animal.