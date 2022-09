Prix du carburant : au Royaume-Uni, recharger sa voiture électrique bientôt plus coûteux que de faire un plein ?

De quoi donner des sueurs froides aux propriétaires de véhicules électriques à l’idée de la prochaine recharge à domicile. Sera-t-elle désormais plus chère qu’un plein d’essence, dont le litre avoisine déjà les 2 euros ? C’est ce qu’a laissé entendre un article du Telegraph, quotidien britannique renommé. Intitulé "Pourquoi certaines voitures électriques pourraient bientôt coûter plus cher à l'usage que les moteurs à essence" et publié le 31 août, il revient sur la hausse annoncée des tarifs pour les particuliers.

L’article y intègre alors une étude du RAC, une compagnie d’assurance britannique, selon laquelle la charge complète d’une batterie de 64kW coutera dorénavant 33,80 livres, contre 18,37 livres aujourd'hui. Elle indique que pour une même distance parcourue, de plus de 900 kilomètres, certains modèles électriques devront charger leur batterie plusieurs fois et donc payer plus cher que leur équivalent thermique. Mais cela ne veut pas dire qu’à compter d’octobre, une charge de batterie électrique coûtera plus cher qu’un plein d’essence. Il s’agit ici de situations spécifiques, sur des distances minimum, avec des modèles possédant une autonomie moindre et étant chargés en dehors des heures creuses.