Carburant, taux d’intérêt immobilier, démarchage téléphonique… Ce qui change au mois de mars

Plus de numéros masqués intempestifs en dehors des horaires de bureau. À partir de ce 1er mars, la loi encadre plus sévèrement les appels commerciaux. Seulement autorisés du lundi au vendredi, entre 10 h et 13 h puis entre 14 h et 20 h, ils seront formellement interdits les week-ends et jours fériés. Ces numéros devront provenir d’un 09 et ne pourront plus excéder quatre appels par mois. Pour lutter contre les arnaques et les pratiques commerciales agressives, la loi renforce les peines de prison : 3 ans si l’accusé est reconnu coupable d'une pratique commerciale trompeuse ou d'une pratique commerciale agressive, s’il y a signature d’un contrat au bout. Une peine plus que doublée (7 ans) lorsque les contrevenants s’organisent en collectif.