Carburants : faire son plein tôt le matin, une astuce pour économiser de l’argent, vraiment ?

En période d'inflation, alors que le prix des carburants — quel qu'il soit — flirte avec les 2 euros le litre, tous les moyens sont bons pour effectuer quelques économies, y compris à la pompe. Dans ce contexte, de "bons conseils" circulent et s'échangent, en particulier sur l'horaire le plus intéressant pour faire le plein. Il y a quelques semaines, un invité de Fun Radio livrait aux auditeurs ses astuces, et assurait que se rendre à la station service en début de matinée permettait d'éviter des dépenses superflues.

Son argument ? Le carburant a "refroidi pendant la nuit", si bien que le matin, il est plus dense. Un volume inférieur qui signifierait donc que "vous allez en avoir plus pour le même prix". Le gain se révèle toutefois anecdotique, selon des experts des carburants.