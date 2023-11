Prix, consommation, aides : quelle rentabilité pour une pompe à chaleur géothermique ?

Les crises énergétique et environnementale sont devenues bien plus concrètes l’hiver dernier, lorsque le risque de pénurie s’est fait sentir. Cela peut pousser de nombreux Français à s’intéresser aux alternatives, notamment en matière de chauffage. Celui-ci reste le poste le plus énergivore, et donc le plus cher et polluant de la maison. Il existe pourtant une alternative économique et écologique en plus d’être intarissable. Il s’agit des pompes à chaleur qui convertissent les calories naturellement présentes dans l’environnement. On en trouve de plusieurs types et notamment des modèles à géothermie. Comme leur nom l’indique, ils utilisent la chaleur du sol. Elles nécessitent donc une installation lourde qui peut peser sur leur rentabilité.