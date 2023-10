Prix de l'essence : TotalEnergies menace de mettre fin au plafonnement en cas de nouvelle taxe

Mais le ton n'est plus le même face à l'éventualité d'une nouvelle taxe pour le géant pétrolier. Alors que Patrick Pouyanné assure avoir répondu aux demandes du gouvernement en prolongeant le plafonnement des carburants à 1,99 euro, il a prévenu que si l'État "veut aussi mettre des taxes sur le raffinage, je ne sais pas si on le prolongera". Pour justifier cette menace à peine voilée, le patron de TotalEnergies assure que le plafonnement des prix des carburants est possible parce que "nous gagnons de l'argent sur le raffinage".

Et le patron du groupe pétrolier d'estimer le débat actuel "un peu étrange". Selon lui, la mesure mise en place par TotalEnergies est "efficace" et l'entreprise va donc "la maintenir le temps qu'[elle] peut". Mais "si l'État nous ajoute des taxes, on reconsidérera la mesure", a insisté Patrick Pouyanné qui s'est dit "convaincu que la bonne méthode, c'est que Total fasse profiter directement le consommateur des efforts" que son entreprise fait "plutôt que de passer par des taxes".