GPL et bioéthanol : les alternatives à l’essence valent-elles le coût ?

S’agissant de la conversion au GPL, préférez l’installation en garage. Le coût varie en fonction du type de kit, de la marque et du garage choisi. Comptez entre 1 500 et 4 000 euros, en incluant l'équipement, la main-d'œuvre et les formalités administratives. L’installateur transmet ensuite à la préfecture la plus proche un dossier technique complet. La Direction Régionale de l’Industrie, de la Recherche et de l’Environnement (DRIRE) homologue votre véhicule transformé au GPL. Vous obtenez un certificat d'immatriculation où figurent les lettres "EG" pour "bicarburation essence-GPL".

En convertissant votre véhicule, vous pouvez prétendre à des avantages fiscaux ou facilités de stationnement. Ils prennent la forme de crédits d’impôt, de réductions sur le coût du certificat d'immatriculation, de l’obtention d’un disque vert de stationnement ou d’une carte grise gratuite dans certaines métropoles. Si vos revenus ne dépassent pas un certain seuil, vous profitez d’une prime à la conversion pouvant aller jusqu’à 3 000 €, sous réserve que les émissions de CO2 ne dépassent plus la barre des 132 g/km.

Attention : le double réservoir dû au GPL nécessite un contrôle technique plus poussé. Autrement dit, il vous reviendra plus cher. Notez également que l’installation gaz empêche d’embarquer une roue de secours.

La conversion au bioéthanol coûte moins cher. Il existe des boîtiers à moins de 120 € pour équiper les véhicules aux moteurs de type injection indirecte. Si vous choisissez de faire confiance à un garagiste, les prix peuvent grimper jusqu’à 1 200 € pour les moteurs à injection directe et 1 600 € pour les moteurs à bi-injection. Ces derniers nécessitent l’installation de deux boîtiers dans le compartiment moteur : un pour l’injection indirecte et l’autre pour l’injection directe. Méfiez-vous, les fabricants de boîtiers éthanol homologués ne sont pas si nombreux. Vous pouvez compter sur Biomotors, Flex fuel Energy Development, eFlexfuel, etc.