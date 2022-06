Carburants : le gouvernement envisage de prolonger la remise de 18 centimes par litre jusqu’à la fin de l’année

Ces dernières semaines, les prix des carburants ne cessent de flamber, dépassant actuellement les 2 euros le litre d'essence. Pour baisser la facture des conducteurs, le gouvernement pourrait donc "envisager une prolongation de la remise de 18 centimes jusqu’à la fin de l’année, si les conditions économiques le nécessitent", annonce le locataire de Bercy dans une interview aux Échos. Cette prolongation viendrait se substituer à "des mesures fiscales extrêmement dispendieuses", prévient-il, faisant référence aux propositions d’une partie de l’opposition.

Parmi elles, la baisse de la TVA sur l’essence ou le blocage du prix des carburants à 1,50 euro. "C’est promettre la lune", moque-t-il, aux côtés du chargé des Comptes publics, Gabriel Attal. Et d'expliquer : "Avec un prix du litre aujourd’hui à 2,20 euros sans remise de 18 centimes, cela représenterait une dépense de 50 milliards d’euros pour l’État, soit plus que le budget du ministère de la Transition écologique. Et tout cela pour subventionner une énergie fossile ! Revenons à la raison", appelle Bruno Le Maire.