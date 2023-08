Carburants : le prix du diesel continue de grimper

En cause derrière cette augmentation des tarifs, l'évolution des cours du pétrole sur les marchés, qui sont désormais proches des niveaux les plus élevés atteints depuis trois mois. Le prix du baril de Brent a encore augmenté la semaine passée, atteignant près de 88 dollars par baril, contre environ 75 dollars en mai et juin derniers. Les prix suivent la demande, qui est plus élevée en période de vacances scolaires. Par ailleurs, les pays de l'Opep+, les exportateurs de pétrole et leurs alliés, ont volontairement réduit leur production depuis mai, une stratégie qu'ils comptent maintenir jusqu'à fin 2024.

Les tarifs restent tout de même en deçà de ceux enregistrés à l'été 2022 : entre mi-juin et début juillet l'an passé, les prix du diesel, du SP-95 et du SP95-E10 avaient tous dépassé les deux euros le litre en moyenne dans le pays.