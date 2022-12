La ristourne à la pompe c’est fini, et après ? Zoom sur le dispositif gros rouleur

Cette nouvelle aide était au départ destinée aux "gros rouleurs" et devait donc être attribuée par rapport au nombre de kilomètres parcourus. Finalement, ce sont le revenu et l'utilisation d'un véhicule qui ont été retenus comme critères. D'un montant de 100 euros, l'indemnité doit être réservée aux 10 millions de travailleurs les plus modestes (revenu fiscal annuel de référence par part inférieur à 14.700 euros) utilisant une voiture ou un deux-roues pour aller travailler.

Pour l'obtenir, il faudra en faire la demande sur le site impots.gouv.fr. L'aide sera versée en une fois en 2023. Cette nouvelle aide représente pour le gouvernement une enveloppe d'environ 1 milliard d'euros.