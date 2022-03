Prix des carburants : le prix du gazole augmente de 14 centimes en une semaine !

Jusqu'où ira la hausse du prix des carburants ? Depuis plusieurs mois, et dans la foulée de la guerre en Ukraine, les prix moyens de l'or noir ont explosé. Cette semaine ne fait pas défaut : il faut compter + 14,2 centimes le litre pour le gazole, le plus consommé en France, et +7,2 centimes le litre pour le super SP95-E10. Dimanche, le prix du baril de Brent, l'une des références du marché, frôlait, lui, son record absolu (147,50 dollars) avec 140 dollars.