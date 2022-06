Prix des carburants : les conseils pour réduire sa consommation au volant

En d’autres termes, privilégier une conduite en douceur et utiliser son régulateur de vitesse sur le plat. "Le véhicule va se réguler, ce qui veut dire qu’on est à la bonne vitesse et à un niveau bas du taux régime moteur. Cette pratique est toutefois à éviter sur les routes vallonnées et montagneuses", explique Stéphane Godefroy, formateur dans l’établissement Centaure en Isère.

Le verdict est sans appel : "On a constaté qu’on était à neuf litres aux 100 sur un trajet sans utiliser les conseils et on est tombé à quatre litres en mode éco conduite", affirme Yvan Farinéa, responsable pédagogique au centre de formation Centaure.