Prix des carburants : nouvelle hausse pour le gazole et l'essence

Les prix des carburants poursuivent leur hausse, marquée depuis le début de l'été. Le prix moyen du gazole a augmenté de 2,3 centimes la semaine dernière par rapport à la précédente, selon les chiffres hebdomadaires du ministère de la Transition écologique, communiqués ce lundi. Le litre atteint ainsi en moyenne 1,8817 euro.

L'essence reste plus chère malgré une hausse plus faible enregistrée la semaine dernière : le sans plomb 95 a grimpé de 0,9 centime et atteint le prix moyen de 1,9359 euro par litre.

Depuis le début de l'été, c'est le gazole qui a connu la plus forte augmentation. Au début du mois de juillet, il était vendu au prix moyen de 1,67 centime, contre 1,80 centime pour le SP95.

L'évolution des prix à la pompe est liée au cours de l'or noir. Le baril de Brent (159 litres), la référence européenne, qui avait connu une légère baisse en août après avoir grimpé en flèche en juillet, est reparti à la hausse depuis le 24 août, atteignant son niveau le plus haut depuis novembre 2022. Conséquence des coupes volontaires de production en Arabie saoudite et en Russie, il dépasse actuellement les 90 dollars par baril, alors qu'il était aux alentours de 72 dollars au début de l'été.