Prix des carburants : pourquoi le gazole est-il désormais plus cher que l'essence ?

La situation est rarissime. Le prix du gazole a dépassé celui du sans-plomb 95 : en moyenne 1,883 euro le litre pour le premier contre 1,871 euro pour le second, selon les données publiées par le ministère de la Transition écologique lundi 7 mars. "Les écarts sont faibles, en temps normal (...), entre le sans-plomb et le gazole. C'est vraiment lié au marché et à l'inquiétude actuelle (suscitée par la guerre en Ukraine, ndlr)", estime Blandine Ruty de l'Union française des industries pétrolières.