Ristourne gouvernementale, remise de TotalEnergies... Où en est l'aide sur le prix des carburants ?

Des prix qui s'envolent et des acteurs qui tentent de les limiter. Depuis le début de l'année, les tarifs à la pompe ont explosé, dopés par la hausse des prix du baril de pétrole due, notamment, à l'augmentation de la demande et à la guerre en Ukraine. Pour tenter de limiter les effets sur le porte-monnaie des Français, l'exécutif et les différents acteurs ont mis en place diverses mesures.

La plus importante d'entre elles est la ristourne du gouvernement. Jusqu'au 31 octobre, l'État prend en charge 30 centimes par litre de carburant. Mais ce dispositif devait progressivement s'éteindre à compter du 1er novembre, en passant à 10 centimes jusqu'au 31 décembre, avant la fin de l'aide en 2023. Invitée du 20H de TF1 dimanche soir, la Première ministre Élisabeth Borne a annoncé la prolongation de l'aide. La remise de 30 centimes "va être prolongée jusqu'à mi-novembre", a indiqué la cheffe du gouvernement (voir vidéo en tête de cet article).