Complémentaires santé : une hausse de 10% en 2024, prévient l'UFC-Que Choisir

Les tarifs des complémentaires santé vont flamber en 2024, selon l' UFC-Que Choisir. Les assurés vont subir une hausse "de l'ordre de 10%" en 2024, et non de 8,1% comme annoncée par la Mutualité française.

Une hausse de plus dans le budget des Français. Les assurés vont subir une augmentation de leur complémentaire santé "de l'ordre de 10%" en 2024, selon une estimation mardi de l'association de défense des consommateurs UFC-Que Choisir. Un chiffre plus élevé que celui avancé par la Mutualité française, qui s'attend à 8,1%.

Pour établir son évaluation, la Mutualité a en effet raisonné "à âge constant", sans prendre en compte le fait que des assurés basculent chaque année dans une tranche d'âge supérieure, passant dès lors à un tarif supérieur, explique Que Choisir. Si l'on prend en compte ces basculements, "en moyenne, c'est une augmentation de l'ordre de 10% qui serait réellement subie par les consommateurs", souligne l'association.

Jusqu'à 30% de hausse pour les retraités

L'addition peut se révéler encore plus lourde pour certains : cette moyenne masque "des évolutions bien plus importantes, notamment pour les retraités, puisque nous recensons des hausses de 25% et même de 30%", rapporte l'UFC.

Sur le fond, l'association de consommateurs dénonce notamment des frais de gestion qui varient "énormément" entre complémentaires, qui vont de "10%" des cotisations collectées pour la mutuelle Pro BTP à "28%" pour le courtier et grossiste en assurance April.

Pour l'ensemble du secteur, les frais de gestion restent "extrêmement élevés", de l'ordre de 20% en moyenne des cotisations collectées, indique Que Choisir, reprenant une critique récurrente contre les complémentaires santé. "Force est de constater que la concentration du secteur" (de 1074 acteurs en 2011 à 664 en 2022) "ne s'est pas accompagnée d'une rationalisation, ni d'économies d'échelle au bénéfice des assurés", conclut l'association.