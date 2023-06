Fin des tarifs réglementés de gaz : Engie dévoile son offre "passerelle" applicable au 1ᵉʳ juillet

Le tarif Passerelle comprend, comme auparavant, un prix d'abonnement annuel qui dépend de la consommation et un prix au kWh qui lui-même dépend de la consommation et de la commune d'habitation. L'offre est résiliable sans frais et à tout moment pour ceux qui se réveilleraient après le 1ᵉʳ juillet. Elle est sans limite de durée mais ceux qui décideraient de la quitter ne pourront plus y revenir.

Côté prix, Engie se veut rassurant : "Les prix baissent de 10% à 20% selon le niveau de consommation des clients, par rapport au prix indicatif d'avril", a expliqué Céline Regnault, directrice du Grand Public France chez Engie, lors d'un point presse. Et cela parce que, depuis le début de l'année, la tendance sur les marchés de gros est en effet "plutôt orientée à la baisse".