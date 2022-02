Prix du gaz : pourquoi il ne faut pas résilier son contrat contre indemnité

Dans son viseur ? Cdiscount Energie (aussi sous marque GreenYellow), notamment, qui souhaite quitter le marché du gaz. Or le fournisseur d’énergie doit respecter "son contrat à prix fixe pour la durée qu’il reste à courir (3, 6, 12 mois ou plus) entre sa sortie du marché et la fin du contrat" et "servir le consommateur au prix fixé" jusqu’au terme de celui-ci, rappelle la CLCV. Il doit, le cas échéant verser une indemnité à ses clients, correspondant à "la différence entre le tarif de l’offre fixe souscrite et l’offre équivalente que le consommateur pourra trouver chez un autre fournisseur". Celle-ci "peut être de l’ordre de 30 à 50 %" aujourd’hui, détaille l’association, qui met en demeure le fournisseur de "respecter ses engagements". À titre de repère, pour une durée d’un an, le montant du préjudice peut atteindre plusieurs centaines d’euros.